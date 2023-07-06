День семьи, любви и верности, Борис Березовский и Uma2rman

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга пройдет несколько семейных фестивалей, эффектных постановок, фортепьянный вечер и ряд кинопремьер. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» театра Музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из мюзикла по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» театра Музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии

7, 8 и 9 июля Театр музкомедии приглашает петербуржцев и гостей города на мюзикл по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Постановка о юном моряке, свободе и мести, любви, предательстве и верности. Мюзикл пройдет в окружении эксклюзивных венгерских декораций. «Звездный актерский состав, прекрасная музыка и умопомрачительная хореография»,— пишут организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танцовщик Михайловского театра Фарух Рузиматов

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Танцовщик Михайловского театра Фарух Рузиматов

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

7 и 8 июля в Санкт-Петербурге на сцене старейшего театра России — Александринского театра — пройдут благотворительные гала-концерты звезд оперы и балета. В мероприятии примут участие народные и заслуженные артисты страны, солисты, примы и премьеры Большого, Мариинского и Михайловского театров Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Андрей Ермаков, Елизавета Кокорева, Александра Иосифиди, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Ревизор» Театра Эстрады имени Аркадия Райкина

Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина Сцена из спектакля «Ревизор» Театра Эстрады имени Аркадия Райкина

Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина

В пятницу, 7 июля, театр эстрады имени Аркадия Райкина покажет постановку, объединяющую два гоголевских сюжета — «Ревизор» и «Театральный разъезд после представления новой комедии». Режиссер Стас Парфенов постарается показать, что в произведениях есть отдельный неочевидный и положительный персонаж — Смех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Алексей Любимов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Пианист Алексей Любимов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства примет концерт пианиста Алексея Любимова «Три рояля». 9 июля в Белом зале Шереметьевского дворца он исполнит произведения Шуберта и Брамса. Господин Любимов отыграет концерт на инструментах из музейной коллекции, в том числе на рояле Steinway 1917 года и рояле Евгения Мравинского Blthner.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опен-эйр фестиваль Summer Music Park в Ботаническом саду имени Петра Великого

Фото: Ботанический сад имени Петра Великого Опен-эйр фестиваль Summer Music Park в Ботаническом саду имени Петра Великого

Фото: Ботанический сад имени Петра Великого

Ботанический сад имени Петра Великого снова станет площадкой концертов под открытым небом. С 8 по 16 июля там пройдет седьмой ежегодный опен-эйр фестиваль Summer Music Park. Джаз и классика, симфонические аранжировки рок-хитов и музыка нашего кино. В открытии программы примет участие пианист-виртуоз Борис Березовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем»,

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера-всем» Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем»,

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера-всем»

Среди культурных событий на грядущей неделе — двенадцатый Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем», который пройдет в Северной столице с 12 по 23 июля. Открытие фестиваля состоится на Соборной площади Петропавловской крепости, там отыграют оперу Римского-Корсакова «Садко». В рамках музыкального события гости мероприятия смогут услышать известнейшие оперы, в том числе «Тоску» Пуччини, драму «Летучий голландец» Вагнера, а также «Так поступают все женщины» Моцарта.

Одним из самых крупных событий на этой неделе будет большой фестиваль, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Мероприятие пройдет 8 июля в Пулковском парке. В рамках события у детей будет возможность пройти различные мастер-классы, попробовать себя в робототехнике, создании дизайнерской одежды и изготовлении слаймов. Взрослых гостей фестиваля ждут мастер-классы по скандинавской ходьбе, розыгрыши билетов в театры и музеи, деловые встречи и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейный гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: Семейный гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест» Семейный гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: Семейный гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест»

Еще одно семейное событие — гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест». Мероприятие пройдет 8 и 9 июля сразу на нескольких площадках, в том числе на территории Брусницына и Rood Place. На большой сцене фестиваля выступят группы «Маша и Медведи», «Фрукты», «Биртман», «Пролетарское танго», «Вова Че Морале» и другие. В программу входят также стендап, гриль-шоу, открытая кухня, маркет и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Июнь 2019 г. Международный фестиваль цветов на Невском проспекте

Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Июнь 2019 г. Международный фестиваль цветов на Невском проспекте

Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Уже ставший традиционным Фестиваль цветов пройдет в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте 8 и 9 июля. На мероприятиях выступят лучшие российские и зарубежные флористы, которые презентуют клумбы, расскажут о различных узорах. Традиция фестиваля — шествие моделей в цветочных костюмах, а также выставка арт-объектов, украшенных флористическими композициями. А после окончания мероприятия гостей ждет концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы UMA2RMAN Владимир Кристовский

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Солист группы UMA2RMAN Владимир Кристовский

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Любители живой музыки смогут выбрать артистов на любой вкус. В пятницу, 7 июля, в пространстве «Флагшток» музыкант Гарик Сукачев выступит с программой «Вся власть поэтамъ». С видом на Финский залив посетители смогут подпеть любимым песням эпатажного артиста. 9 июля в том же общественном пространстве выступит группа Uma2rman. Братья Кристовские и команда отыграют специальный трек-лист специально для петербуржцев и гостей города.

7 июля Петербург примет концерт группы Pizza. Придуманный самостоятельно солистом Сергеем Приказчиковым жанр «урбан-соул» прозвучит на площадке Vokzal 1853. Гостей ждут известные по популярным отечественным сериалам песни, легкие тексты и гитарные проигрыши.

Поп-хиты, которым могут подпевать многие, Петербург услышит 12 июля на концерте группы «Винтаж». Событие случится на площадке Alpenhaus. На концерте в Северной столице прозвучат хиты группы: «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева», «Роман», «Деревья», «Москва», «Знак Водолея», «Когда рядом ты» и другие. На следующий день, 13 июля, любители рока смогут посетить концерт Stigmata на сцене пространства Roof Place. Финский залив, металкор и культовый «горящий сентябрь». Более спокойные и меланхоличные хиты петербуржцы услышат в Саду Меншикова 14 июля — на концерте группы «Торба-на-Круче». Гитара фронтмена и флейта, все это можно услышать в вечер пятницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Гипнотик» / Hypnotic США, 2023 Режиссер: Роберт Родригес

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Гипнотик» / Hypnotic США, 2023 Режиссер: Роберт Родригес

Фото: Централ Партнершип

На этой неделе начались премьерные показы нового триллера с Роберто Родригесом — «Гипнотик». Детектив, где погруженный в ирреальность главный герой пытается найти пропавшую дочь, прибегая даже к помощи экстрасенса. Детский приключенческий мультфильм «Чарли и фантастическая четверка» вышел в свет в петербургских кинотеатрах 6 июля. Супергероическая история о присоединении бездомного сироты и мелкого воришки к команде персонажей со сверхспособностями. Также можно будет увидеть российскую кинопремьеру «Заклятье. Незаконченная глава». Триллер о незаконченном романе отца главного героя и борьба с демонами прошлого своих близких — в кинотеатрах Петербурга.

Полина Пучкова