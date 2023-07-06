В Кировской области потерпел крушение самолет лесоохраны

В ходе тушения пожара в Кирово-Чепецком лесничестве потерпел крушение самолет Ан-2 ФБУ «Авиалесоохрана». Инцидент произошел сегодня, 6 июля, около 17 часов.

На борту находились три человека, никто из экипажа судна не пострадал, сообщили «Ъ» в минздраве Кировской области. Как сообщает newsler.ru, самолет был арендован у компании «Ак Парма» из Коми. В правительстве региона подтвердили инцидент.

Самолет Ан-2 был занят тушением пожара в Кирово-Чепецком лесничестве. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель.

Ирина Александрова, Киров