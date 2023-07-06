В Ярославской области в 2023 году отремонтируют около 230 км муниципальных дорог

В Ярославской области в 2023 году будет отремонтировано около 230 км муниципальных дорог. В список входит 520 улиц, из них 157 объектов ведут к учреждениям соцсферы. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отремонтированная дорога

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Отремонтированная дорога

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметили в ярославском правительстве, объем ремонтов дорог муниципалитетов значительно вырос. В минувшем году было приведено в порядок только 170 км муниципальных трасс.

«Особое внимание уделяем в этом году ремонту муниципальных дорог в наших городах и поселках. Средства на них зачастую выделялись по остаточному принципу и в небольшом объеме – в приоритете были региональные трассы, поэтому муниципальные дороги очень запущены. Чтобы наверстать, выделяем на их ремонт из бюджета 2023 года беспрецедентную сумму – 6,4 млрд руб. Это на 2 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, часть улиц будем делать опережающими темпами, за счет средств 2024 года. На эти цели предусмотрено 5,5 млрд руб.»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

Наибольшее финансирование от правительства области получит Ярославль. Областному центру выделено порядка 2,4 млрд руб. из средств 2023 года и столько же из денег 2024-го. В Ярославле будут сделаны 90 дорог и 41 проезд к объектам соцсферы. Среди самых крупных дорог — улицы Победы и Свободы. По ним документация уже в госэкспертизе, туда же скоро отправят проекты ремонтов проспектов Октября и Машиностроителей.

Серьезное финансирование правительства области на ремонты дорог в этом году получат Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский.

«Объем работ предстоит большой, и результаты во многом будут зависеть от глав муниципалитетов: нужно вовремя запроектировать, пройти экспертизы, провести торги по выбору подрядчиков, чтобы завершить работы в высокий сезон, при этом не доставив больших неудобств в передвижении жителям», – сказал Михаил Евраев.

Во всех городах сейчас идет продолжается ремонт магистралей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который в регионе реализует областное правительство. В Ярославле уже завершен ремонт Сквозного переулка, улиц Губкина, Пожарского, Калинина, Ленинградского проспекта.

Кроме того, как сообщили в правительстве области, в Рыбинске введены четыре подъезда к социальным учреждениям, в Гаврилов-Яме близится к завершению ремонт улицы Машиностроителей, в Данилове обновят протяженные улицы – Ярославскую, Свободы и Раменскую.

Андрей Иванов