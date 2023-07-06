Суд обязал больницу в Тамбовской области оборудовать фельдшерские пункты медицинским оборудованием

Знаменский райсуд Тамбовской области удовлетворил иски прокурора к центральной районной больнице. Знаменская ЦРБ должна будет обеспечить оборудованием сельские фельдшерские здравпункты, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В мае 2023 года прокуратура Знаменского района проводила проверки создания и развития в районе объектов здравоохранения. В ходе проверок выяснилось, что в сельских фельшерских здравпунктах отсутствует специализированная мебель и медицинские диагностические приборы. Представитель прокуратуры просил суд возложить на «Знаменскую ЦРБ» обязанность в течение девяти месяцев дооборудовать ФАПы. Ответчик требования полностью признал.

Софья Сливкина

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте