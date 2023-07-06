Рубль компенсировал утреннее падение

Рубль отыграл сильное падение на сегодняшних торгах на Мосбирже, выйдя в плюс к основным валютам. Доллар торговался ниже 91 руб., евро — ниже 99 руб., юань опускался ниже 12,5 руб. Ранее сегодня курс доллара дорожал до 93,85 руб./$, евро — до 102,01 руб./€, юань — до 12,92 руб./юань.

Курс доллара опускался до 90,94 руб./$ (–0,06), курс евро — до 98,85 руб./€ (–0,15), курс юаня — до 12,50 руб./юань (–0,05).

В понедельник курс доллара опускался на 85 коп., до отметки 88,7 руб./$, во вторник за него давали 90 руб. В среду курс достиг максимума с 28 марта — 91,2 руб./$. В Кремле сегодня не исключили спекулятивных игр на курсе рубля.

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Мария Федотова