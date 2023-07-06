Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубль компенсировал утреннее падение

Рубль отыграл сильное падение на сегодняшних торгах на Мосбирже, выйдя в плюс к основным валютам. Доллар торговался ниже 91 руб., евро — ниже 99 руб., юань опускался ниже 12,5 руб. Ранее сегодня курс доллара дорожал до 93,85 руб./$, евро — до 102,01 руб./€, юань — до 12,92 руб./юань.

Курс доллара опускался до 90,94 руб./$ (–0,06), курс евро — до 98,85 руб./€ (–0,15), курс юаня — до 12,50 руб./юань (–0,05).

В понедельник курс доллара опускался на 85 коп., до отметки 88,7 руб./$, во вторник за него давали 90 руб. В среду курс достиг максимума с 28 марта — 91,2 руб./$. В Кремле сегодня не исключили спекулятивных игр на курсе рубля.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...