70 предпринимателей региона прошли обучение в «Школе социального предпринимательства» в Ростовской области

3 июля 2023 года на площадке «Центра истинных ценностей» состоялось итоговое мероприятие и презентации лучших проектов третьего потока обучающей программы для социальных предпринимателей в Ростовской области «Школа социального предпринимательства». Традиционно организатором выступило Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») при содействии Правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона. Всего в этом году было подано 145 заявок на участие в Школе, из них 90 – от субъектов МСП и 55 – от физических лиц, в том числе самозанятых. По итогу обучения выпускниками стали 70 донских предприятий, 7 из которых имеют статус социальных.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»

Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»



«В Нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» поддержка социального предпринимательства выделена как одно из приоритетных направлений. Большое внимание данному сектору уделяется донским Правительством. Это дает свои результаты. Так, с 2020 года количество социальных предприятий выросло почти в 2,5 раза – с 32 предприятий в 2020 году до 88 — в нынешнем», — отметил Александр Скрябин, заместитель Губернатора Ростовской области.

В центрах «Мой бизнес» социальному бизнесу оказывается комплекс услуг — от бесплатных консультаций, подготовки пакета документов «под ключ» на получение статуса при включении в реестр соцпредпринимателей и сбора пакета документов на получение гранта до содействия по выходу на всероссийские рынки. Также важный вектор работы – организация бесплатного обучения для представителей социально-ориентированного бизнеса. По словам Яны Куриновой, директора АНО МФК «РРАПП»-оператора центров «Мой бизнес» Ростовской области, главная задача Школы — повысить деловые, лидерские, управленческие компетенции участников, предоставить новые подходы к стратегии запуска и развития социально значимых бизнес-проектов и снабдить обучающихся эффективными инструментами в области маркетинга, продаж, командообразования, привлечения инвестиций.

«Кроме того, прохождение обучения является необходимым условием для того, чтобы предприниматель смог воспользоваться грантовой поддержкой в размере до 500 тысяч рублей», – добавила Яна Куринова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»

Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»



Воспользоваться грантом намерена выпускница Школы, предприниматель Юлия Бардукова.

«В 2019 году совместно с партнером я открыла Центр клубного типа Skillplus (www.skillplus.su), который объединил разные направления – кружки, репетиторство, профориентацию. Сегодня в команде работает 10 специалистов, а ребят в нашем клубе уже более 120. Центр создавался для того, чтобы научить школьников получать знания с удовольствием. Планы на будущее — трансформировать клуб в полноценный центр дополнительного образования в течение следующих 5 лет. Средства гранта стали бы серьезным подспорьем, ведь нам необходимо приобрести проектор, веб-камеры для онлайн встреч и другое оборудование, – отметила Юлия. – Обучение в Школе – это невероятная энергетика. А главное, это была отличная возможность практиковать навык выступления, послушать потрясающих коллег-социальных предпринимателей, которые все такие разные, но делают одно большое дело, не только ради денег, но и для того, чтобы сделать нашу жизнь и жизнь наших детей лучше».

Другая выпускница Школы Татьяна Кабаргина презентовала новый проект – «Ипповенция», цель которого — организация и проведение развивающих и терапевтических программ с участием лошадей.

«Грант планируем потратить на техническое обеспечение, оборудование для занятий, обустройство зоны тренинга и амуницию для лошадей», – рассказала Татьяна.

В ближайшее время в Ростовской области будет объявлен прием заявок на грантовую поддержку для социальных предпринимателей. Получить финансирование на развитие своего дела субъекты МСП и самозанятые граждане региона также могут с помощью возвратных форм господдержки, такого, как микрозаймы. Ставки по ним ниже рыночных – от 1% годовых до 9% годовых. Задать вопрос о доступных мерах господдержки можно по телефону 8(804)333-32-31;, в онлайн-чате на сайте центра «Мой бизнес» и в социальных сетях: ВКонтакте (mb_rostov) и Telegram-канале (mbrostov).

ИП Петрова Т. Г.