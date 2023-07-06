В Петербурге рабочий погиб, упав с высоты во время ремонта камеры видеонаблюдения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти на производстве по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Как уточнили в пресс-службе городского СК, накануне, 5 июля, в процессе модернизации кабельных линий системы видеонаблюдения на пересечении улицы Карпинского с проспектом Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга рабочий упал с двухметровой высоты и умер.

Следователи предположили, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности. Причиной смерти мужчины стали многочисленные травмы, полученные им при падении с двухметровой лестницы.

В настоящий момент ведется осмотр места происшествия с участием судмедэксперта и сотрудников государственной трудовой инспекции.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,— добавили в пресс-службе СК.

Наталья Ширнина

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте