В Севастополе похоронили разведчика-пулеметчика и корабельного старшину, погибших на СВО

В Севастополе прошла церемония прощания с двумя военнослужащими Романом Герасимук и Константином Пепеляевым, погибшими в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Роман Герасимук был разведчиком-пулеметчиком разведывательного отделения 126-ой отдельной гвардейской бригады береговой обороны и казаком хуторского казачьего общества «Севастопольская пластунская сотня». Он родился в селе Ладыжинка Черкасской области. Окончил Хмельницкое профессиональное училище. После переезда в Севастополь в 90-х годах работал милиционером. Весной 2022 года он подписал контракт и отправился добровольцем на СВО. Он погиб в Херсонской области рядом с поселком Белогрудный.

Константин Пепеляев был главным корабельным старшиной, фельдшером морского тральщика. Он родился в Краснокамске Пермского края. В 2001 году закончил медучилище и до 2008 года работал в медучреждениях, а в 2009 году начал служить по контракту. В Севастополе он служил с 2010 года, был фельдшером на нескольких кораблях Черноморского флота. Он был прикомандирован к подразделению морской пехоты, оборонявшему позиции в Запорожской области. Его ранили во время СВО на Ореховском направлении, он скончался в госпитале.

Татьяна Ручкина

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