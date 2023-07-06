Пять участков дорог отремонтируют в Автозаводском районе за 18,9 млн рублей

ООО «Ниждорстрой-НН» выбрано подрядчиком на ремонт пяти участков дорог в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Контракт планируют заключить по цене 18,94 млн руб., стоимость снизилась на 24,5% от начальной, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит до 19 августа привести в порядок дорожное покрытие на улицах Авторской, Стригинской (у домов №№2-32), Отечественной (у домов №№1-59), Красный Перекоп (у домов №№1-56) и Некрасова до пересечения с улицей Калининградской.

Средства выделены по программе «Вам решать» из бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ниждорстрой-НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в феврале 2006 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основной деятельностью является строительство жилых и нежилых зданий. Директор и владелец — Маргарит Бегоян. По итогам 2022 года выручка составила 46,4 млн руб., чистая прибыль — 276 тыс. руб.

Елена Ковалева