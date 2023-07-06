Кинофильмы идут на «Маяк»

Фонд Романа Абрамовича запустит кинофестиваль в Геленджике. Как пишут «Ведомости», первый смотр под названием «Маяк» пройдет в октябре в формате профессионального форума, с показами и деловыми мероприятиями. Фонд «Кинопрайм» основан в 2019 м году, он финансировал блокбастеры «Текст» и «Чернобыль», а также несколько последних работ Кирилла Серебренникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Программным директором фестиваля станет куратор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин, за деловую программу отвечает директор по взаимодействию с индустрией в «Яндексе» Ксения Болецкая. Может ли смотр заинтересовать широкую публику? Программный директор фестивалей «Пилот» и «Одна шестая» Егор Москвитин сомневается, что организаторы преследуют такую цель:

«Я не уверен, что есть задача сделать именно зрительский фестиваль, потому что Геленджик в несколько раз меньше Сочи, и даже "Кинотавр", несмотря на свою долгую историю, никогда не был по-настоящему зрительским фестивалем.

Да, жители Сочи и гости города могли наблюдать за красной ковровой дорожкой, они могли смотреть бесплатно на площади по вечерам фильмы, которые уже шли в прокате на протяжении года до этого, и это в основном были блокбастеры вроде "Последнего богатыря", но при этом сам конкурс все-таки был чем-то либо светским, либо индустриальным. Простые люди туда не попадали. И я не уверен, что у фестиваля "Маяк" есть задача быть по-настоящему зрительским. Все-таки такие фестивали создаются для того, чтобы пестовать молодых талантов, нормализировать частные инвестиции в кино, чтобы авторы могли получить оценку своих трудов и как-то согласовать свои ценности.

Отсутствие государственных денег, конечно, невероятно привлекательно именно для художников, которые не хотят отождествляться с государством и хотят чувствовать себя свободными и независимыми, но в то же время нужно смотреть регламент работы фестиваля и с государством. Я так понимаю, все равно необходима аккредитация от Министерства культуры, все равно могут понадобиться прокатные удостоверения на показ фильмов, так что так или иначе все равно контент будет зависеть от отношений фестиваля с государством».

В 2021 году больше половины фильмов из конкурса «Кинотавра» были финансированы «Кинопраймом». Сам фестиваль, который возглавлял признанный иноагентом Александр Роднянский, перестал существовать в 2022 году.

При этом в «Кинопрайме» говорят, что они не пытаются заменить «Кинотавр». Но обозреватель “Ъ” Юлия Шагельман считает, что именно к этому организаторы и стремятся. Правда, по ее словам, сделать это будет непросто:

«Несмотря на некоторое кокетство организаторов, очень сильно похоже на то, что именно такую цель они перед собой и ставят — если не заменить "Кинотавр", то, по крайней мере, создать что-то похожее. С одной стороны, организаторы фестиваля, безусловно, профессиональны, у них есть экспертиза. Другой вопрос, насколько в принципе может чисто физически хватить кино для этого смотра, потому что с момента того, как "Кинотавр" перестал существовать, появилось очень много желающих. Безусловно, у фонда "Кинопрайм" есть преимущество в виде, я полагаю, бюджетов, тех людей, которые там работают и которых хорошо разбираются в индустрии, поэтому, наверное, желающие с ними поработать найдутся.

Ни о какой независимости мы не говорим, "Кинопрайм" спонсирует фильмы и организует фестиваль? "Кинотавровские" товарищи, при всем огромном к ним уважении, были самыми профессиональными, но и они не были абсолютно независимыми. Правда, при этом фильмы, которые Роднянский поддерживал как продюсер, не участвовали в конкурсе. Насколько в принципе возможен в нынешней ситуации фестиваль независимого авторского кино, какую степень свободы ему дадут, и какие кинофильмы там будут показывать — все это большой вопрос».

Недавно в Минкульте заявляли о рекордных сборах российского кино. По словам министра Ольги Любимовой, за пять месяцев отечественные фильмы заработали 16,7 млрд руб. И это больше любого из годовых показателей за последние восемь лет. Правда, аналитики в этих цифрах усомнились. А кинотеатры заявили, что даже таких показателей недостаточно для выхода индустрии из кризиса.

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Илья Сизов