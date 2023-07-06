Досрочный выход из зоны

ООО «Дюртюлимелиоводстрой», приказом министерства экологии Башкирии лишенное статуса регионального оператора по обращению с отходами на северо-западе республики, намерено обжаловать это решение в арбитражном суде. Также стало известно, что вчера минэкологии направило иск о принудительном расторжении соглашения. В ближайшее время министерство намерено временно присвоить статус рег­оператора другой компании. По данным председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, в зоне «Дюртюлимелиоводстроя» намерено работать ООО «Эко-сити». Совладелец компании Айрат Максадов эту информацию вчера не прокомментировал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Приказом министерства природопользования и экологии Башкирии с 17 июля ООО «Дюртюлимелиоводстрой» лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами во второй зоне деятельности. В нее входят Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Караидельский, Калтасинский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский районы, города Агидель и Нефтекамск.

В сообщении минэкологии республики отмечается, что основанием для приказа стали «многочисленные нарушения региональным оператором графиков вывоза ТКО с территорий населенных пунктов по зоне деятельности №2, нарушение иных условий соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами», а также факты привлечения юрлица к административной ответственности за нарушения норм природоохранного законодательства.

В конце мая минэкологии направило в адрес компании досудебную претензию о расторжении соглашения в добровольном порядке, но в месячный срок ответ на претензию не был получен, сообщили в министерстве. Вчера, 6 июля, минэкологии направило иск в арбитражный суд Башкирии о принудительном расторжении соглашения. Как следует из картотеки суда, заявление еще не зарегистрировано.

Минэкологии также сообщило, что в ближайшее время приступит к процедуре присвоения статуса регоператора в зоне деятельности №2 другой компании, которая сможет работать в этом статусе до года. После чего должен быть объявлен конкурс по отбору регоператора.

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» входит в федеральную группу компаний «Мехуборка» (55%, основным совладельцем является Константин Жаркевич), еще по 15% в уставном капитале у Евгения Юдинцева, Максима Фурманова и Александра Сальнова). В 2018 году компания по результатам конкурса заключила с минэкологии республики два 10-летних контракта общей стоимостью более 6 млрд руб. на обслуживание двух территориальных зон — северо-западной (№2) и Межгорья. В 2022 году чистая прибыль ООО составила 37,9 млн руб. при выручке 840,3 млн руб. В республике также работают еще три регоператора: МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы», ООО «Эко-сити» и ООО «Экология Т».

С 2019 года, когда республику возглавил Радий Хабиров, «Дюртюлимелиоводстрой» сталкивался с критикой властей, которые заявляли, что компания срывает график вывоза коммунальных отходов. Глава республики неоднократно требовал от руководства минэкологии расторгнуть договор с регоператором.

В июне представители «Мехуборки» заявили о силовом захвате двух полигонов ТКО, расположенных вблизи Янаула и Нефтекамска, куда согласно территориальной схеме свозились отходы из Янаула и Янаульского района, Нефтекамска, Краснокамского и Татышлинского районов.

Спорные полигоны принадлежат ООО «Табигат» (учредитель — республиканское минземимущество). Ранее его внешний управляющий расторг договоры аренды с компаниями «Мехуборки» — «Русэко» и «Союз». В результате «Дюртюлимелиоводстрой» прекратил вывозить отходы из пяти муниципалитетов. В минэкологии республики заявили, что вывоз отходов «организован силами органов местного самоуправления до момента определения нового регионального оператора».

Вчера директор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева сообщила „Ъ“, что компания намерена обжаловать приказ минэкологии о лишении статуса регоператора на северо-западе в арбитражном суде Башкирии. Исковое заявление находится в стадии подготовки, добавила она. «До тех пор, пока не будет препятствий к исполнению обязательств регионального оператора, мы продолжим их исполнять по всем территориям, которые не относятся к закрытым для нас полигонам»,— прокомментировала госпожа Нугаева.

По данным председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, вместо «Дюртюлимелиоводстроя» во второй зоне намерено работать «Эко-сити». «Их техника уже там. Остальные регоператоры, насколько мне известно, заходить туда отказались»,— сообщил Александр Веселов. Эксперт считает, что у «Дюртюлимелиоводстроя» есть шансы отменить приказ минэкологии в судах, которые «до этих пор они выигрывали».

Учредитель «Эко-сити» Айрат Максадов от комментариев отказался.

Влада Шипилова