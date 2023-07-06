К «Трактору» присоединился канадский голкипер Закари Фукале

Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с 28-летним канадским вратарем Закари Фукале. Соглашение рассчитано на два сезона, сообщают в пресс-службе «черно-белых».

Закари Фукале в начале карьеры выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека в составе Halifax Mooseheads. Позднее представлял команды Quebec Remparts, Montreal Canadiens, St. John's IceCaps и Brampton Beast. В 2020 году перешел в систему клуба Washington Capitals. Прошедший сезон выступал в Американской хоккейной лиге и в составе Hershey Bears выиграл Кубок Колдера (вручается за победу в серии плей-офф).

«Зак – габаритный голкипер, который уверенно действует на щитках при атаках в ближнем бою и со средней дистанции, активно работает клюшкой и руководит построением обороны. Фукале психологически устойчивый вратарь, он профессионально подходит к вопросу питания и умеет создавать позитивную атмосферу вокруг», — отмечает генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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