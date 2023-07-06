Выставка «Ответвление» откроется в Арсенале 15 июля

Центр современного искусства Арсенал (Нижний Новгород, филиал Пушкинского музея) 15 июля отметит юбилей. В этот день откроется выставка «Ответвления» и состоится презентация графического романа «25 история Арсенала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олень. 1960 – 1980-е. Дерево.

Фото: Орест Верейский / ГМИИ им. А.С. Пушкина Олень. 1960 – 1980-е. Дерево.

Фото: Орест Верейский / ГМИИ им. А.С. Пушкина

Выставка «Ответвления» — нижегородская версия проекта, который весной экспонировался в Пушкинском музее. Будут представлены произведения, посвященные природным формам дерева как источнику вдохновения. Среди работ — корневая скульптура, графика мастеров русского авангарда, видеоарт. Для посетителей экспозиция откроется в 17:00, в субботу вход свободный.

«Экспозиция выставки открывается и завершается произведениями значимых для Нижнего Новгорода художников — Михаила Матюшина и арт-группы "Провмыза". И это не случайно. Природа, ландшафт, растительный мир нашего региона оказываются частью творческого процесса для многих художников на протяжении долгого времени: от народной игрушки, вдохновлявшей авангардистов, до современного медиаискусства»,— рассказала начальник выставочного отдела Арсенала Дарья Ткачева.

Презентация графического романа также состоится в субботу, в 17:00. Издание подготовили совместно с художником-иллюстратором Катей Гущиной. В основу легли истории из жизни Арсенала и людей, связанных с ним.

Анастасия Еремина