Петербургской художнице Александре Скочиленко продлили арест на три месяца

Петербургская художница Александра Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), останется в СИЗО до 10 октября 2023 года. Такое решение вынес Василеостровский районный суд на заседании сегодня, 6 июля. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, однако судья посчитала, что для этого нет оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Скочиленко (слева), обвиняемая в нарушении части 2 статьи 207.3 УК РФ, распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической ненависти перед вторым заседанием Василеостровского городского суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Александра Скочиленко (слева), обвиняемая в нарушении части 2 статьи 207.3 УК РФ, распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической ненависти перед вторым заседанием Василеостровского городского суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Как сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-СПб», адвокаты госпожи Скочиленко настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест, отмечая, что нахождение под стражей — «самое жестокое» наказание для их доверительницы. Сторона обвинение ходатайствовала о том, чтобы Александра Скочиленко осталась под стражей еще на три месяца. Прокурор, мотивируя свое ходатайство, заявил, что нахождение в СИЗО — это «самое жесткое наказание, но не жестокое». По его мнению, в материалах уголовного дела нет сведений о том, что девушка сможет сама себя обеспечивать и, имея родственников за границей (мама Александры Скочиленко — Надежда Скочиленко проживает во Франции — «Ъ-СПб»), не скроется за пределами России от правоохранительных органов и суда. Помимо этого, прокурор добавил, что художница обвиняется в совершении «тяжкого преступления, против общественной безопасности, которое подрывает основы государства российского».

Адвокат Яна Неповиннова назвала доводы прокурора «несостоятельными», отметив, что в материалах дела есть информация об источниках дохода доверительницы и состоянии ее здоровья. Кроме того, на прошлом заседании сторона защиты озвучила медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении здоровья их подзащитной. Так, у Александры Скочиленко подтверждено заболевание целиакией (непереносимость глютена) и порок сердца, а также психологические проблемы, которые усугубились после ареста. Адвокаты уже не первое заседание говорят о том, что их подзащитной необходима медицинская помощь, которую в полной мере не могут оказать в СИЗО.

На обвинение прокурора ответила и сама художница: она подчеркнула, что до ареста официально работала как самозанятая и, если суд решит изменить меру пресечения, то у нее уже есть рабочие проекты.

Судья сочла, что никаких оснований для перевода Александру Скочиленко на домашний арест нет, а все доводы, озвученные стороной защиты, «несостоятельны». В постановлении суда говорится о том, что художница имеет родственников за границей, а значит, может скрыться от суда и следствия. Состояние здоровья госпожи Скочиленко также не является причиной для изменения ей меры пресечения.

На слушание вновь не явились эксперты со стороны обвинения, преподаватели СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова. В этот раз, как и в прошлый, без объяснения причин. Адвокаты настаивают на вызове экспертов и продолжении допроса, который на одном из прошлых заседаний прервал прокурор. Тогда, отвечая на вопросы стороны защиты, госпожа Сафонова сообщила, что не может утверждать о «заведомой ложности» информации, которую распространяла художница. Следующее заседание состоится 18 июля.

Александра Скочиленко находится под стражей уже больше года. В марте 2022 года художница заменила пять ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о ходе боевых действий на Украине. В апреле девушку задержали, обвинив в распространении заведомо ложной информации об армии России по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). Информация на ценниках, согласно позиции обвинения, не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.

Надежда Ярмула

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