В Тюмени простились с погибшим на СВО казаком-добровольцем

В Тюмени простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 31-летним казаком Андреем Зайцевым, сообщил портал 72.ru. По данным издания, связист Андрей Зайцев добровольно отправился на СВО в октябре 2023 года.

«В блиндаж попал снаряд. У Андрея была смертельная рана, в подмышку залетел осколок. Он какое-то время еще шел и говорил, что теперь к семье поедет, все удивляются, как он с такой раной еще шел. Все перенес мужественно и стойко. Погиб от кровопотери»,— передает портал слова брата погибшего. По данным издания, Андрей Зайцев погиб 28 июня. В Тюмени у него остались родители, жена, дочь.

По данным издания, до спецоперации мужчина занимался бизнесом. У него было небольшое предприятие по покраске металла. Также он вел патриотическую работу с детьми в «Казачьем учебном классе».

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте