В Ростове на продажу под застройку выставлен участок рядом с Парамоновскими складами

Участок площадью 0,44 га стоимостью 200 млн руб., расположенный на склоне реки Дон над Парамоновскими складами, выставили на продажу в Ростове. Объявление размещено на сайте «Авито».

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Фото: Публичная кадастровая карта России Участок под продажу выделен зеленым цветом

Фото: Публичная кадастровая карта России

Собственник отмечает, что место подходит для строительства гостиницы, апартаментов или элитного жилья. На участке находятся капитальные строения (бывший ресторан), сюда подведены все необходимые коммуникации. Разрешенный вид использования — строительство многоквартирного жилого дома.

Из прилагаемых к объявлению карт следует, что речь идет об участке под заброшенным рестораном «Балканы», рядом с бизнес-центром «Пять морей»

Как отмечает Donnews.ru, территория относится к зоне специализированных парков, где запрещено строительство жилых домов. Также эта территория входит в зону речного фасада Дона, что накладывает ограничения на строительство многоэтажных жилых домов.

Анастасия Назарова