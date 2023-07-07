Сюжетный профицит

Московский театр «Новая опера» анонсировал события сезона-2023/24. Среди самых заметных событий — Вагнер в постановке Константина Богомолова и новаторская интерпретация «Свадебки» Стравинского. Комментируют Татьяна Кузнецова и Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом сезоне можно будет увидеть, как Константин Богомолов наполняет «Летучего голландца» российскими реалиями

Фото: Никита Чунтомов / Пермский театр оперы и балета В новом сезоне можно будет увидеть, как Константин Богомолов наполняет «Летучего голландца» российскими реалиями

Фото: Никита Чунтомов / Пермский театр оперы и балета

Откроется сезон 6 октября премьерой вагнеровского «Летучего голландца», посвященной 180-летию оперы (она была впервые исполнена в Дрездене в 1843 году). На самом деле событийность здесь не просто «датская»: во-первых, это первый опыт полновесной копродукции двух отечественных театров. Удобная практика, позволяющая оперным домам серьезно экономить (прежде всего на декорациях: их комплект в таком случае просто переезжает из одного театра в другой, а не создается на месте заново), в мире распространена давно, и, скажем, Большой театр кооперировался таким образом и с Баварской национальной оперой, и с Met, и с Английской национальной оперой. Казалось бы, внутри России практика эта тем более может пригодиться, но до сих пор по разным причинам театры к ней не прибегали, и совместная постановка «Новой оперы» с Пермским театром оперы и балета стала первой ласточкой.

Во-вторых, «Летучий голландец» стал очередной работой в оперном жанре режиссера Константина Богомолова. Поскольку пермская премьера уже состоялась (см. “Ъ” от 6 апреля), сюрприза не будет: все уже знают, что режиссер в обычной ухарской манере перенес действие оперы в уральскую глубинку 1990-х и сделал Голландца сбежавшим из колонии маньяком-убийцей. Но помимо богомоловского юмора спектакль стоит внимания благодаря дирижерской работе Филиппа Чижевского — он, как и в Перми, будет вести московские представления оперы.

В июле 2024 года состоится вторая оперная премьера — «Почтальон из Лонжюмо», обаятельнейший и страшно популярный некогда комический раритет. Сочинение автора «Жизели» Адольфа Адана (1836) ставят молодой французский дирижер Клеман Нонсье, взявший «серебро» на прошлогоднем конкурсе имени Рахманинова, и режиссер Евгений Писарев (декорации — Зиновий Марголин, костюмы — Ольга Шаишмелашвили). Причем послушать эту оперу — в концертном исполнении с Нонсье за пультом, но в «режиссерской редакции» Писарева — можно будет уже этим летом, за год до премьеры (13 и 15 июля).

Танцевальная компания «Балет Москва», с осени прошлого года влившаяся в состав «Новой оперы», внесет свою лепту в афишу нового сезона двумя премьерами. Имена их авторов — Ольги Лабовкиной и Павла Глухова — худрук «Балета Москва» Анастасия Яценко назвала, как только возглавила труппу: обоих она прекрасно знала по фестивалю Context Дианы Вишневой, в котором курировала конкурс хореографов.

Уроженка Белоруссии Ольга Лабовкина, прошедшая международную практику — артистическую и постановочную, поставит двухактный спектакль «Все, что после» на музыку саунд-дизайнера Ильи Дягеля со сценографией Гали Солодовниковой и костюмами Ольги Никитиной. Зрителям предстоит балансировать на грани сна и яви в пространстве «не-дома: места, пригодного для жизни и одновременно чужого». На большой (буквально) сцене современный автор Лабовкина дебютировала прошедшей осенью: в рамках проекта «Лабиринт» в Большом театре она представила одноактный спектакль «Создатель звезд» под минималистский саунд-дизайн того же Ильи Дягеля. Вышло нечто невнятно-философическое, приправленное сюрреализмом, и можно лишь надеяться, что в своем двухактном спектакле «Все, что после» хореограф все-таки спустится с небес на землю.

Современный — и чрезвычайно востребованный — автор Павел Глухов дебютировал на столичной балетной сцене уже в этом году. И успешно: в Музтеатре Станиславского он сочинил «Последний сеанс» — психологический триллер на пуантах. В «Новой опере» он поставит «Свадебку» Стравинского в необычной интерпретации. Развивая редкий у нас жанр психологического танца, хореограф Глухов собирается рассказать сразу несколько историй, исследуя конфликты отцов и детей, мужей и жен, коллизии предсвадебной лихорадки,— словом, собирается «примерить» ритуал на живых конкретных людей. Эта концепция потребовала пролога и эпилога, которые взялся написать композитор Николай Попов. Поддержат необычную трактовку сценограф Лариса Ломакина и художник по костюмам Светлана Тегин, за пульт встанет музыкальный руководитель постановки Дмитрий Волосников. Иными словами, впервые за сто лет этот оперно-балетный ритуал, многократно интерпретированный корифеями ХХ века, превратится в сюжетный спектакль.