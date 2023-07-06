ВТБ представил программу создания финансовой системы «Глобального юга»

Новая система международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, получившая название «Глобальный юг», включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран. О программе по созданию такой системы рассказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрея Костина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Программа предусматривает следующие элементы:

Создание новой системы обмена финансовыми сообщениями. «Пересборка» мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях влечет за собой разрушение монополии SWIFT — организации, которой в этом году 50 лет и которая сама возникла как ответ на угрозу монополизации сферы передачи финансовых сообщений. Это объективный и необратимый процесс, которому санкции придали ускорение. «Во многих странах уже есть свои национальные системы — в России, Китае, Индии. Нам нужно усилие, чтобы эти системы сопрячь, объединить, выработать единые принципы и подходы,— пояснил Андрей Костин,— и это, думаю, задача относительно простая, она может быть решена в ближайшем будущем».

Замена прямых корреспондентских отношений, прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками. Здесь, по мнению главы ВТБ, огромная перспектива у технологии blockchain: «Я думаю, что поэтапно именно на этой технологии мы можем создать такую систему, когда не придется иметь корсчета по расчетам в той или иной валюте».

Создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба — в первую очередь для стран БРИКС, арабских государств, других крупных экономики глобального Юга. «Мы считаем, что центром базирования, новым центром финансового депозитария могут быть страны Персидского залива»,— сказал Андрей Костин. Там же целесообразно было бы разместить и новый депозитарий, который может стать альтернативой Euroclear/ClearStream. Новый депозитарий должен быть наднациональным, а его учредителем может выступить специальный региональный фонд, созданный, например, государствами Ближнего Востока/БРИКС/других заинтересованными странами глобального юга. Правила его работы определит отдельное международное соглашение, а базовыми расчетными валютами станут «мягкие» валюты ведущих государств — учредителей депозитария. Для России появление такого депозитария, связанного работающим «мостом» с российским Национальным расчетным депозитарием, будет стимулировать дальнейшее восстановление активности на финансовом рынке, положительно повлияет на интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.

Создание новых инструментов для привлечения капитала. ВТБ предлагает создавать новые инструменты, которые будут учитывать «национальное регулирование валют и финансовых рынков» и давать возможность проводить трансграничные расчеты между инвесторами и эмитентами в разных странах.

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