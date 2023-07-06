В Краснодаре горит пшеничное поле

В районе жилого массива Пашковский (Карасунский внутригородской округ Краснодара) загорелось поле с пшеницей. О происшествии сообщили местные жители, которые сняли пожар на видео и выложили кадры в социальные сети.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15:29.

«Установлено, что произошло загорание поля на площади 500 кв. м»,— уточнили в ведомстве.

С огнем борются 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Очевидцы опасаются, что огонь может перекинуться на постройки, которые находятся поблизости.

Наталья Решетняк

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