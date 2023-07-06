Панама сити

Сегодня панама — один из ключевых летних аксессуаров. Пошитые из легкого хлопка, панамы отлично защищают от солнца. Однако история этого элемента одежды берет свое начало далеко от пляжей и курортов. Рассказываем, откуда панама пришла в современный гардероб.

Родина панамы (несмотря на ее название) — в Ирландии. В английском языке этот элемент одежды часто называют «ирландской шляпой» или «шляпой рыбака». Дело в том, что ирландские фермеры и рыбаки взяли этот головной убор на вооружение в начале XX века. Тогда панамы шились из твида или сырой шерсти — и служили для защиты головы от влаги. Дело в том, что сырая необработанная шерсть имеет натуральные водоотталкивающие свойства, что очень помогало фермерам в дождливом ирландском климате. Широкие поля также помогали защищать шею и уши от солнца. В первой половине XX века панама постепенно появлялась в гардеробах британских и европейских фермеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рыбаки позируют с дневным уловом, 1900-е годы Фото: Getty Images Шведский король Густав Адольф - заядлый рыбак, 1965 год Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Рыбаки позируют с дневным уловом, 1900-е годы Фото: Getty Images Шведский король Густав Адольф - заядлый рыбак, 1965 год Фото: Getty Images

С началом войны некоторые армейские подразделения использовали панаму как часть униформы — в основном у солдат, служивших в жарких или тропических странах. После Второй мировой войны американская армия «одевала» своих солдат в панамы во время конфликта во Вьетнаме — чтобы защищать их от солнца и повышенной влажности. Именно тогда, в 1960-е, панамы стали шить из более легких материалов — например, хлопка. Как это часто бывает, из армейского гардероба этот элемент одежды перекочевал на улицы больших городов. Субкультура британских модов популяризировала панамы у молодежи — их носили вместе с длинными парками и иногда даже с костюмами. В это время панамы шились не только из хлопка, но также из канваса, сирсакера и даже денима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сспецназ США во Вьетнаме, 1968 год Фото: Bettman Archive / Getty Images Фредерик Комбс (в роли Дональда) В фильме "Парни в группе", 1970 год Фото: CBS / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Сспецназ США во Вьетнаме, 1968 год Фото: Bettman Archive / Getty Images Фредерик Комбс (в роли Дональда) В фильме "Парни в группе", 1970 год Фото: CBS / Getty Images

Новым всплеском популярности панам стали 1980-е в США — на заре хип-хопа многие рэперы стали носить панамы. Run DMC, Grandmaster Flash и другие пионеры движения появлялись на концерт и на страницах журналов в легких шляпах из хлопка. Одним из наиболее популярных брендов, ассоциирующихся с панамами в хип-хопе, стала британская марка Kangol — та самая, с кенгуру на логотипе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Группа The Stone Roses, 1989 год Фото: Brian Rasic / Getty Images Лиам Галлахер из группы Oasis, 1996 год Фото: Fred Duval / FilmMagic Группа Run DMC, 1987 гол Фото: David Redfern / Redferns Queen Latifah, LL Cool J, Grandmaster Flash и Gorilla, 2023 год Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy Кид Рок, 2009 год Фото: Kevin Mazur / WireImage Следующая фотография 1 / 5 Группа The Stone Roses, 1989 год Фото: Brian Rasic / Getty Images Лиам Галлахер из группы Oasis, 1996 год Фото: Fred Duval / FilmMagic Группа Run DMC, 1987 гол Фото: David Redfern / Redferns Queen Latifah, LL Cool J, Grandmaster Flash и Gorilla, 2023 год Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy Кид Рок, 2009 год Фото: Kevin Mazur / WireImage

Панама как элемент уличного стиля плавно перекочевала в 1990-е и вышла за пределы американской культуры. В 1990-х британская молодежь особенно полюбила этот головной убор. На волне популярности рейвов и бритпопа панама стала плотно ассоциироваться с британскими субкультурами — настолько, что получила новое имя: session hat, что можно перевести «шляпа для фестивалей». Музыкальные группы того времени в значительной степени повлияли на стиль молодежи — солисты Oasis и The Stone Roses, пионеров движения бритпоп-музыки, сделали панамы своими визитными карточками. Тогда же, в конце 1990-х и начале 2000-х панамы стали чаще появляться в гардеробе футбольных фанатов — родоначальников уличного стиля «кэжуал».

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Сегодня панамы можно встретить как на улице, так и на подиуме. Рэперы, хайпбисты, фанаты и, конечно, рыбаки — панама как элемент гардероба повлияла на огромное количество групп и субкультур. Поэтому, выбирая аксессуары для отпуска, точно стоит обратить внимание на легкий головной убор с полями.

Илья Петрук