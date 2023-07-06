После гибели несовершеннолетней пассажирки в Татарстане проводится проверка

В Татарстане после гибели 14-летней пассажирки прокуратура начала проверку. Об этом сообщила прокуратура региона.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Инцидент произошел на 872 км автодороги М7 в Пестречинском районе. Грузовик протаранил стоявшую на обочине легковую машину. В результате несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте.
На место ЧП выезжал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров.Ход проверки контролирует районная прокуратура. В рамках мероприятий при необходимости будут приняты меры реагирования.