После гибели несовершеннолетней пассажирки в Татарстане проводится проверка

В Татарстане после гибели 14-летней пассажирки прокуратура начала проверку. Об этом сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел на 872 км автодороги М7 в Пестречинском районе. Грузовик протаранил стоявшую на обочине легковую машину. В результате несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте.

На место ЧП выезжал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров.Ход проверки контролирует районная прокуратура. В рамках мероприятий при необходимости будут приняты меры реагирования.

"Ъ-Казань"