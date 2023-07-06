Жителя Удмуртии задержали за избиение бывшей супруги и угрозу убийством

В столице Удмуртии в полицию обратилась 36-летняя местная жительница, которая рассказала о нападении своего бывшего супруга и угрозах убийством с ее стороны. Факт побоев подтвердила судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным полиции, накануне произошедшего бывшие супруги созвонились, чтобы обсудить день рождения их сына. Мужчина пообещал принести средства на подарок ребенку, однако на встречу он пришел нетрезвый и вел себя агрессивно.

Во время разговора мужчина внезапно схватил женщину за руку и стал высказывать угрозы убийством, после чего нанес ей побои. Пострадавшей удалось вырваться и забежать в ближайший подъезд, где она стала звать на помощь. Следом за ней зашел ее экс-супруг и продолжил избиение женщины. Остановить его удалось жителям дома.

В настоящее время 37-летний подозреваемый задержан. По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 119 УК РФ).