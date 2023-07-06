На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с сильной жарой

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за экстремально высокой температуры воздуха, сообщают спасатели. До конца дня 6 июля, а также в дневные и вечерние часы 7 июля ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +37°.

Жителям и гостям края, в том числе отдыхающим на курортах Черного и Азовского моря, рекомендуют по возможности ограничить пребывание на солнце в дневные часы. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, советуют воздержаться от выхода на улицу. На Кубани объявлен высокий уровень пожарной опасности, в лесах запрещено разведение огня. По прогнозам синоптиков, сильная жара в регионе продержится до выходных, в субботу и воскресенье ожидаются дожди и понижение температуры до +29°.

Анна Перова, Краснодар