На Ярославскую область снова идет гроза с сильным ветром

В МЧС прогнозируют ухудшение погоды в Ярославской области в ночь на 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В МЧС ссылаются на данные ярославского гидрометцентра. По версии синоптиков неблагоприятные погодные условия ожидаются с полуночи 7 июля и продлятся до 18:00 пятницы.

«По данным Ярославского ЦГМС ожидаются кратковременные дожди, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15-18 метров в секунду»,— отметили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По Ярославлю синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, днем воздух прогреется до +24+26 градусов тепла.

Андрей Иванов