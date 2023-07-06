Два сквера в Нижегородском районе благоустроили раньше срока

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера «Большие Овраги» и пространства у храма в Крутом переулке, 3. Подрядчикам удалось закончить работы раньше срока, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

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«Большие овраги» благоустроила нижегородская фирма «Атом-Строй» за 11,6 млн руб., пространство в Крутом переулке — компания «Зеленый проект» за 34,9 млн руб. Подрядчики установили в скверах детские и спортивные площадки, лавочки и качели, уложили новые дорожки, высадили деревья и кустарники.

Оба пространства привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». К 6 июля по ней благоустроены шесть нижегородских скверов. Всего в 2023 году работы планируется привести в порядок 28 общественных пространств.

Елена Ковалева