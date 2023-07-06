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обновлено 16:01

Жителей Удмуртии предупредили о симптомах менингококковой инфекции из-за вспышки заболевания в Екатеринбурге

Жителей Удмуртии призывают быть внимательнее к своему самочувствию из-за вспышки менингококковой инфекции на одном из предприятий в Екатеринбурге, в результате чего скончались два человека. В регионе ежегодно регистрируется до 10 случаев данного заболевания, рассказала заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Светлана Андреева, сообщает пресс-служба минздрава региона.

По словам госпожи Андреевой, особенно важно вовремя распознать менингококковую инфекцию и начать лечение. Заболевание сопровождается симптомами интоксикации, лихорадкой, геморрагической сыпью и гнойным поражением мозговых оболочек. Менингококковая инфекция передается при тесной контакте от больного человека или носителя, а также обычно развивается очень стремительно.

«Менингококковая инфекция неустойчива в окружающей среде и не передается контактным способом через предметы или посылки. Регулярное проветривание, дезинфекция помещения, регулярная влажная уборка помогут предотвратить заражение»,— подчеркнула Светлана Андреева.

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