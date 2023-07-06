В Красноярском крае построят пять комплексов по обращению с ТКО за 10,1 млрд рублей

Проект по строительству пяти комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет реализован в Красноярском крае. Об этом 6 июля по итогам рабочего визита в регион заявил гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев.

Мощность обработки комплексов составит 441 тыс. т отходов в год. По четырем из пяти объектов уже рассматриваются частные концессионные инициативы.

«Сумма капитальных затрат по ним составят 10,1 млрд руб. Проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений, РЭО может профинансировать в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, за счет средств, полученных от выпуска собственных облигаций. Этот механизм мы сейчас активно применяем в целях реализации региональных проектов по созданию объектов ТКО»,— сообщил заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Проект предусматривает строительство пяти площадок. Самая крупная из них (300 тыс. т) предназначена для нужд Красноярска и соседних муниципалитетов.

Дополнительно в 2025-2027 годах предполагается создание в регионе еще 11 объектов обращения с ТКО совокупной мощностью 231 тыс. т в год сортировки и 200 тыс. т в год утилизации. Стоимость оценивается не менее чем в 4 млрд руб. Механизм реализации данных проектов будет определен правительством Красноярского края совместно с РЭО в ближайшее время.

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Лолита Белова