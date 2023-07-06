В Свердловской области в 2024 году появится образовательный кластер в правоохранительной сфере

На финансирование нового образовательного кластера «Правоохранительная сфера и управление» в Свердловской области министерство просвещения РФ выделило 89 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. В регионе он появится в 2024 году.

По данным правительства, участниками проекта будут 10 колледжей и техникумов, а учебно-производственной базой кластера станет Екатеринбургский экономико-технологический колледж. «На развитие учреждения планируется направить 60,5 млн руб. из федерального бюджета, 23 млн руб. областных средств и 5,5 млн руб. добавит сам колледж»,— сказано в сообщении.

Как сообщили в правительстве, в сентябре 2023 года в регионе также запустят строительный кластер. Образовательная программа «Профессионалитета» представляет собой практическую подготовку специалистов под запрос конкретного предприятия или организации. Учебно-производственные центры развиваются при участии компаний, которые подписывают контракты с абитуриентами.

В сентябре 2022 года Минпросвещения РФ запустило федеральную программу «Профессионалитет», в рамках которой начали учиться порядка 150 тыс. студентов ссузов России. Она представляет собой практическую подготовку специалистов под запрос конкретного предприятия или организации.

По данным правительства, ожидается, что в этом году в рамках программы уральские колледжи примут более двух тысяч абитуриентов для подготовки к работе на ведущих предприятиях Урала. Сейчас в регионе уже реализовываются три кластера в металлургической отрасли и один в машиностроительной.

Напомним, в Свердловской области компания «Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия — создала металлургический кластер из четырех ссузов. На развитие он получил 206 млн руб., в которых 100 млн руб. выделены из федерального бюджета, 106 млн руб. — собственные средства компании.

Полина Хабарова

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