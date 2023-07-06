В Краснодаре проходит совещание по вопросам безопасности под председательством Николая Патрушева

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит в Краснодаре выездное совещание, сообщает пресс-служба администрации Кубани. На заседании в Краснодаре обсуждают актуальные вопросы обеспечения безопасности в Южном Федеральном округе.

В мероприятии принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также руководители силового блока, главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы регионов, входящих в состав Южного Федерального округа, сообщает администрация края.

Анна Перова, Краснодар