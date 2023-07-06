Башгосфилармония закупит национальные костюмы за 4,85 млн рублей

Башкирская государственная филармония по итогам закупки у единственного поставщика заключила контракт на поставку до конца года 21 комплекта мужских и женских сценических костюмов для встреч официальных делегаций, сообщается в реестре договоров на сайте госзакупок. Начальная цена договора составляет 4,85 млн руб. В сообщении не уточняется название подрядчика.

По условиям контракта, победитель торгов должен до конца года поставить по четыре комплекта танцевальных и обычных мужских и женских башкирских костюмов, по два комплекта женских и мужских русских костюмов (танцевальных и обычных), пять костюмов кураиста.

Майя Иванова

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