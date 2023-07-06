Порядка 50% детских садов в Ижевске прошли приемку перед началом учебного года

В столице Удмуртии из 145 детских садов около половины прошли приемную кампанию перед началом учебного года. Об этом рассказал и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков, сообщает пресс-служба муниципалитета.

При проверке в первую очередь оцениваются технические моменты, в их числе состояние групп, пищеблоков и прогулочной территории, а также исправность пожарной сигнализации и эвакуационных выходов. Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической безопасности, а также комиссия оценивает реализацию образовательных программ.

«Есть недоработки, но это нормальный рабочий процесс. К началу учебного года все будет исправлено»,— подчеркнул господин Чистяков.

Кроме того, в летний период в образовательных учреждениях проводятся ремонтные работы, на которые в этом году направили порядка 51 млн руб. Отдельно выделены средства на организацию физической охраны учреждений и установку систем оповещения.

Приемка дошкольных учреждений завершится 19 июля, после чего комиссия приступит к проверке школ.