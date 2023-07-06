Назначен новый гендиректор петербургского ЦМКБ «Алмаз»

Новым генеральным директором АО «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"» назначен Константин Голубев. Такое решение принято советом директоров компании, сообщает пресс-служба АО «ЦМКБ "Алмаз"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «ЦМКБ «Алмаз«» Фото: Пресс-служба АО «ЦМКБ «Алмаз«»

Господин Голубев работает в КБ с 1997 года, прошел все ступени конструкторских должностей. С октябре 2009-го занимал должность главного инженера предприятия. Является доктором технических наук. Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2011), награжден орденом «За морские заслуги» (2019) и ведомственными наградами.

ЦМКБ «Алмаз» базируется в Петербурге. Специализируется на проектировании скоростных ударных и патрульных кораблей, катеров и судов специального назначения.

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