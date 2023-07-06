Машины иностранных государств со штрафами за нарушения ПДД не будут выпускать из страны

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что машины, зарегистрированные в иностранных государствах, не будут выпускать из России, если они оштрафованы за нарушение правил дорожного движения.

«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет (установить — ''Ъ'') запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке»,— рассказал Михаил Черников на пресс-конференции.

Господин Черников уточнил, что законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении и представляет собой аналог системы перевозки грузов иностранными государствами. Согласно этой системе, если на грузовом транспортном средстве зарегистрированы нарушения, то продолжение его движения допускается после устранения нарушения или получения специального разрешения. Теперь запрет будет распространен на частные транспортные средства, в том числе легковые.

Господин Черников связал инициативу с тем, что «наши гости себя ведут безнаказанно и вольно». Он отметил, что привлекать их к ответственности на территории России по системам фото- и видеофиксации — затруднительно.

Полина Мотызлевская