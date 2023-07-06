На «Запсибнефтехиме» в Тобольске рабочий погиб от удара током

В Тобольске на предприятии «Запсибнефтехима» (входит в холдинг СИБУР) рабочий погиб от удара током. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Тюменской области. Инцидент произошел в ночь на 29 мая.

По данным инспекции, на подстанции ПС 110кВ «Сырьевая» была выявлена неисправность кабельной муфты. Энергетик, мастер, двое электромонтеров и двое дежурных электромонтеров прибыли туда исправлять сбой. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий направился к тыльной стороне ячейки №15, чтобы принести туда оставшийся инструмент, однако раздался хлопок. Рабочий получил смертельную травму от поражения током.

В результате расследования было установлено, что причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Так, руководители и специалисты не проконтролировали проведение работ. Кроме того, работники не были предупреждены о запрещении приближаться к токоведущим частям.

Государственной инспекцией труда планирует привлечь виновных к административной ответственности.

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