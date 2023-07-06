77 жителей Удмуртии заболели мышиной лихорадкой

В Удмуртии за июнь число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) достигло 77 человек. В 75% случаев заболевшими были мужчины, в 25% — женщины, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Случаи заболеваний зарегистрировали в Алнашском, Граховском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Увинском, Якшур-Бодьинском и Можгинском районах, а также в Ижевске, Воткинске, Можге и Сарапуле.

При этом 42% заболеваний связаны с бытовым путем заражения, 39% — с посещением садоогородов, 17% — с посещением леса.