«Норникель» продал дистрибутора металлов в США компании TMP Holdings за наличные

«Норникель» продал свою дистрибуторскую компанию Norilsk Nickel USA американской TMP Holdings. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В сообщении компании уточняется, что компания была приобретена TMP Metals Group, Inc за наличные. «Норникель» не раскрыл сумму сделки. После приобретения компании TMP Metals Group станет одним из ведущих поставщиков металлов и металлопродукции в Северной Америке, Латинской Америке и Южной Америке.

«Мы рассматриваем эту сделку как возможность оптимизировать наш глобальный дистрибуторский бизнес и в то же время помочь наладить более устойчивый поток низкоуглеродных никеля и палладия для промышленных потребителей в регионе»,— заявил вице-президент «Норникеля» по продажам и сбыту Антон Берлин.

Основатель и председатель совета директоров TMP Рэймонд Ф. Стейплс, в свою очередь, отмечает, что именно сейчас важно стать поставщиком важнейших металлов для новой экономики. Никель, платина и палладий — ключевые компоненты в производстве электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин. «Чтобы декарбонизировать планету, рынок должен производить их в четыре раза больше, чем сейчас»,— говорит господин Стейплс.

TMP Metals Group, Inc. — дочерняя компания TMP Holdings, Inc., занимающаяся рафинированием и дистрибуцией никеля и металлов платиновой группы. Компания базируется в Беверли-Хиллз, ее годовой доход составляет более $5 млрд.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Ранее глава компании Владимир Потанин попал под санкциями США, Великобритании и Канады. Господин Потанин через «Интеррос» владеет 37% акций «Норникеля».

В 2022 году на Северную и Южную Америку пришлось 15% в структуре сбыта металлов «Норникеля», в начале нынешнего года доля выросла на 2%. Растет и доля Азии, в первом квартале 2023 года доля достигла 45%, теперь этот регион стал основным направлением поставок. Доля Европы сократилась и по итогам первого квартала 2023 года составляет 24% (в 2021 году — 53%). При этом рост отгрузок в Азию происходит за счет европейских компаний.

Полина Мотызлевская