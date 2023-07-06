Волгоградские «Концессии» нарушили закон о конкуренции

Волгоградское ООО «Концессии водоснабжения» лишило абонента права доказать отсутствие вредных примесей в сбросах. К такому выводу пришли в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «Концессии», проверяя пункт приёма жидких отходов, отобрали пробы сточных вод и нашли в них запрещённое вещество.

В УФАС решили, что ресурсоснабжающая организация в ходе отбора проб лишила владельца пункта права на проведение параллельного отбора. Кроме того, «Концессии» уклонялись от снятия пломб с объекта по заявке абонента, что делало невозможным промывку сетей и привело к прекращению деятельности.

Антимонопольщики сочли такие действия коммунальной организации нарушением запрета, установленного ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции и выдали предписании об устранении такового.

Дарья Васенина