Ставропольский губернатор рассказал Путину о картошке и рожающих женах участников спецоперации

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Они обсудили социально-экономические показатели региона, меры поддержки участников военной операции и их семей, а также ситуацию в здравоохранении и сельском хозяйстве. В частности, губернатор рассказал президенту, что выращиваемая в регионе картошка лучше белорусской.

Владимир Путин обратил внимание на стабильный рост промышленности и сельского хозяйства в Ставропольском крае. «У вас 36% рост за предыдущие два года. Это очень солидно, очень значимо»,— отметил президент.

Владимир Владимиров рассказал, что в соответствии с поручением президента об увеличении объемов производства сельхозпродукции в Ставропольском крае начали выращивать картофель. «Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали… 600 тыс. тонн»,— добавил он.

На вопрос главы государства, вкусная ли картошка растет в регионе, господин Владимиров пообещал привезти ее на следующую встречу. Владимир Путин уточнил: «Качество картофеля такое же, как в Белоруссии?» «Лучше. Я думаю, что лучше»,— ответил губернатор.

Губернатор Ставропольского края также рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих и их семей. По его словам, за 2022 года на поддержку семей военнослужащих было направлено 3,8 млрд руб. «В 2023 году сохранил все эти выплаты, но появилась другая проблема: ребята ушли, жены стали рожать. Роженицам единовременные выплаты назначил»,— обратил внимание он. Однако Владимир Путин не согласился, что появление детей в семьях военнослужащих — это проблема. «Это счастье»,— сказал президент.

В свою очередь, президент России обратил внимание губернатора, что в Ставропольском крае не хватает врачей скорой помощи. Их количество значительно меньше, чем в среднем по стране. Также Владимир Путин подчеркнул, что 63% школ в Ставропольском крае находятся в неудовлетворительном состоянии. «У нас сегодня в неудовлетворительном состоянии находится 51 школа. Вся 51 школа у меня вошла в капитальный ремонт. Если все, дай бог, получится, мы предполагаем, что к 2026 году точно отремонтируем 131 школу»,— рассказал Владимир Владимиров.

В первые шесть месяцев 2023 года Ставропольский край экспортировал 551 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на общую сумму $261 млн. Относительно прошлого года показатель увеличился на 51%.