СК проводит проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в деревне Удмуртии

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре в деревне Макшаки Сарапульского района. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, трагедия произошла ночью 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, дом, расположенный на улице Зеленая в деревне, загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. 70-летний мужчина и его 43-летний сын накануне приехали в гости к знакомому, 39-летнему хозяину домовладения.

В результате происшествия оба гостя погибли, а хозяин дома получил ожоги. Ему оказывается медицинская помощь.

В рамках проверки осмотрено место происшествия и опрашиваются очевидцы, а также назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.