Суд снял арест с имущества бенефициара «Садового кольца» Сергея Колунова

Арбитражный суд Башкирии снял арест с имущества и средств бывших директоров ООО «Госстрой-менеджмент» Булата Мифтахова (в 2019-2020 годах) и Екатерины Ермаковой (в 2020-2021 годах), депутата Госдумы, бенефициара подмосковной ГК «Садовое кольцо» Сергея Колунова и принадлежащего ему ООО «Садовое кольцо инвест», а также входящих в ГК ООО «СК С.Г.П.» и ООО «СК С.Т.З.». Обеспечительные меры в размере 685,6 млн руб. были наложены в отношении ранее контролирующих должника лиц по ходатайству экс-владельца ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова в рамках дела о банкротстве ООО «Высотки» и ООО «Литер 4», входящих в группу компаний.

Об отмене ареста имущества ходатайствовало «Садовое кольцо», Сергей Колунов, бывшие руководители «Госстрой-менеджмент», а также министерство строительства и архитектуры Башкирии и конкурсный управляющий ООО «Высотки». Суд удовлетворил заявления, сняв арест с имущества компаний и физических лиц, за исключением прожиточного минимума.

Ранее суд наложил обеспечительные меры в отношении активов, зарегистрированных на троих несовершеннолетних детей господина Бадикова, арестовал средства, поступающие на расчетные и лицевые счета, а также вклады, принадлежащие его экс-супруге Татьяне Бадиковой, владельцу ООО «Башнафтатранс» Павлу Степанову и финансовому директору этой же компании Игорю Тюрину.

Майя Иванова

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