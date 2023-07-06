Владельцы магазина «Пфафф» взыскивают с мэрии Уфы 16 млн рублей за изъятие помещений

Уфимская компания «Топ-3» (учредителями являются Радик Фарахутдинов и Валерий Гранцев), которой принадлежат помещения магазина швейных машин и сервис-центр «Пфафф» в здании на улице Октябрьской Революции, просит взыскать с городской администрации 16,2 млн руб. Соответствующий иск рассматривается в арбитражном суде Башкирии.

По данным портала Ufa1.ru, мэрия пытается изъять помещения магазина и участок под ним в связи с проводимой реконструкцией улицы Октябрьской революции, в рамках которой город планирует привести в порядок дорожное полотно, тротуары и объекты культурного наследия. Здание, частично занимаемое «Пфафф», является памятником культурного наследия «Дом Андреева П.Т. (Сугробова)» постройки конца XIX века. Компании было предложено оплатить реставрацию помещений либо продать согласно статье 32 ЖК РФ. Выкупную стоимость собственники посчитали заниженной. По их мнению, рыночная стоимость помещений площадью 125 кв. м составляет 1,4 млн руб. Компании также принадлежит доля участка под зданием стоимостью 12,9 млн руб. и общедомовое имущество, которое предприниматели оценили в 217 тыс. руб. Помимо этого истец намерен взыскать с городской администрации компенсацию за не произведенный капремонт в размере 1,2 млн руб. и убытки, причиненные ей в связи с изъятием торгово-офисных площадей, переездом, поисками и приобретением нового магазина.

Представитель мэрии попросил суд назначить экспертизу по определению действительной рыночной стоимости для выплаты компенсации. Суд назначил следующее заседание на 7 сентября.

Наталья Балыкова

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