Осужденному за разбой гражданину Украины не разрешили остаться в России

Ленинский районный суд Краснодара отказал гражданину Украины Андрею Ломоносу, который просил отменить решение ГУ МВД о его депортации, информация размещена в картотеке суда. Господин Ломонос, живший в Республике Крым, в 2016 году был осужден за разбой, после отбытия наказания он рассчитывал на упрощенное получение гражданства России.

Как следует из решения суда, житель Донецка Андрей Ломонос в 2015 году переселился в Симферополь, но остался гражданином Украины. В 2016 году на улице он поссорился с незнакомым человеком, избил его, затем пришел к потерпевшему домой и, угрожая убить, забрал деньги. Симферопольский районный суд Республики Крым приговорил Андрея Ломоноса к 7 годам колонии строго режима, осужденный отбывал наказание в Краснодаре.

После окончания срока органы МВД вынесли в отношении господина Ломоноса решение о депортации на Украину, он был помещен в центр временного содержания иностранных граждан. Мужчина оспорил решение о депортации, указывая на то, что его жизни угрожает опасность в связи с проведением СВО. Андрей Ломонос сослался на указ президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения граждан ДНР, ЛНР и Украины в Российской Федерации», которые позволяют жителям этих территорий получать российское гражданство в упрощенном порядке. Однако Ленинский суд Краснодара, куда обратился гражданин Украины, разъяснил, что упрощенный порядок не распространяется на лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.

«Находясь в РФ, Андрей Ломонос грубо нарушил закон, это свидетельствует о наличии реальной угрозы от него общественному порядку, правам и интересам граждан РФ», – говорится в решении суда.

Анна Перова, Краснодар