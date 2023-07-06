Временным садом у Мариинского дворца в Петербурге заинтересовались следователи

Временным садом у Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, появившимся на Исаакиевской площади ко Дню города, заинтересовались сотрудники прокуратуры и Контрольно-счетной палаты, сообщила «Фонтанка». Ведомства проверяют траты города на закупку растений.

Общая стоимость контракта на создание сада составила 162 млн рублей. Таким образом, цена одного дерева в нем превышает полмиллиона, что значительно выше рыночных цен в российских питомниках. Примечательно, что контракт на обустройство из-за спешки заключили лишь с одним поставщиком.

Для создания зеленого уголка перед ЗакСом необходимо было купить 7141 растение: 169 деревьев (8 кленов, 16 туй, 104 липы), 2616 кустарников, 4356 цветов. Кроме них были приобретены 517 кашпо, 14 скамеек и 16 урн. При этом один из видов кашпо обошёлся в 26 млн (стоимость одного — 181 тыс. рублей), а скамейки — по 117 тыс., указывалось в техзадании на закупку.

По словам источника издания, не только прокуратура и Контрольно-счетной палата заинтересовались подробностями заключенного контракта, но и комитет по благоустройству. Там подтвердили, что пока не платили поставщику растений и не сделают этого до завершения мониторинга цены. А источник, имеющий непосредственное отношение к закупке, сообщает изданию, что таких растений в России нигде не купить.

Евгения Марченко

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