В Краснодаре за несколько дней до открытия подожгли детский батут

Ночью в Краснодаре двое неизвестных подожгли во дворе жилого дома детский батут, который планировалось открыть в ближайшее время. Полиция ищет преступников, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Местный предприниматель заключил с управляющей компанией договор на установку во дворе на улице Валерия Гассия детского батута. Он приобрел его почти за 900 тыс. рублей и планировал открыть аттракцион в ближайшее время. Однако ночью 6 июля его подожгли двое неизвестных.

Как рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, следственная группа отдела полиции осмотрела место происшествия. Полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

«Устанавливается транспортное средство, на котором подъехали двое поджигателей. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы»,— отметил Артем Коноваленко.

Татьяна Ручкина

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