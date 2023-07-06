Доля ГАЗ на рынке легких коммерческих автомобилей выросла до 59% в первом полугодии

Более 22,3 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ было куплено в России в первом полугодии 2023 года, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Продажи выросли на 20,5% за год на фоне падения показателей на треть в январе-июне 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доля ГАЗа на рынке в первом полугодии выросла до 59% (в 2022 году — 46%). Две модели компании сохраняют лидерство по продажам в стране: Gazelle Next (13,3 тыс. шт., +34,5% за год) и ГАЗ-3302 (2,9 тыс. шт., -21,9%). Замкнул тройку УАЗ-3909, было продано 2,8 тыс. автомобилей (+3,1%).

Российский рынок LCV в первом полугодии упал на 6,3% к 2022 году, было продано 37,7 тыс. машин. Заметнее всего продажи сократились у американского Ford (-80,2%, до 1,1 тыс. шт.). Значительный рост показал южнокорейский Hyundai (+32,6%, до 1,1 тыс. шт.).

Елена Ковалева