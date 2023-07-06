Вассерман прокомментировал сообщения о своей госпитализации словами «не дождетесь!»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман («Справедливая Россия—За правду») сообщил, что проходил плановую диагностику в больнице. Информация о его экстренной госпитализации неверна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас в ряде Telegram-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 6 июля, об экстренной госпитализации господина Вассермана сообщил Telegram-канал Shot. При этом проект уточнил, что, по словам самого депутата, у него появилось «свободное окошко» и он самостоятельно поехал в больницу. Телеканалу «Звезда» Анатолий Вассерман рассказал, что врачи заметили у него подозрительные признаки, которые можно квалифицировать как диабет, и решили провести диагностику.

Милена Костерева