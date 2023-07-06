Дом патриота

«Я узнал, что у меня

Есть огромная семья,

И тропинка, и лесок,

В поле каждый колосок,

Речка, небо голубое –

Это все мое родное.

Это Родина моя,

Всех люблю на свете я!»

Владимир Орлов

«Группа компаний ПЗСП» запустила продажи крупного жилого комплекса

на Вышке II

Пермский микрорайон Вышка II стал одной из территорий перспективного развития. Строящаяся трасса ТР-53 соединит его с другими районами и центром Перми, а активная застройка микрорайона, начавшаяся в последние годы, сделает Вышку II более востребованной для проживания. Территорию в 12 га в этой локации будет развивать «Группа компаний ПЗСП». Жилой комплекс девелопера, планируемый в границах улиц Гашкова, Целинной и Кузнецкой, получил название «ПАТРИОТ». Компания уже приступила к строительству и объявила старт продаж первой жилой группы комплекса.

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В «Группе компаний ПЗСП» сообщили о начале продаж I очереди жилого комплекса «Патриот» в Мотовилихинском районе Перми. Девелопер получил разрешение на возведение первых трех домов комплекса по ул. Целинной, 59, и уже ведет подготовительные работы на стройплощадке. Новый жилой комплекс «Патриот» разместится на территории, ограниченной улицами Гашкова, Целинной и Кузнецкой. Строительство комплекса включает в себя семь жилых групп.

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О планах «Группы компаний ПЗСП» заняться комплексной застройкой в микрорайоне Вышка II стало известно минувшей осенью. На 12 га компания возведет около 160 тыс. кв. м жилья. Нынешний проект для «Группы компаний ПЗСП» уже не первый в этой локации, ранее компания ввела в эксплуатацию на Вышке II жилые дома на ул. Целинной, Баранчинской, Иньвенской и по другим адресам. Название комплекса «Патриот» особенно актуально в текущих геополитических реалиях. В компании подчеркивают, что появление ЖК с таким названием именно в Мотовилихе символично: этот район всегда славился своими традициями военно-технического производства для защиты нашей Родины. Новым улицам комплекса предполагается присвоить наименования в честь современных героев, участвовавших в специальной военной операции на Украине. В администрации Перми уже рассматривают соответствующее обращение застройщика.

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Три дома, которые войдут в I жилую группу комплекса, рассчитаны на 784 квартиры. Это будут новостройки в 8–10 этажей, с современными фасадными решениями, а также усовершенствованными вариантами современных планировочных решений в панельном исполнении. В последующих жилых группах запроектированы не только панельные, но и каркасно-монолитные дома. В закрытых дворах обустроят детские и спортивные площадки, удобные парковки. В комплексе также появится встроенно-пристроенное помещение для детского сада на 150 мест.

В группе компаний отмечают, что Вышка II на сегодня – это довольно перспективная для развития территория. Транспортная доступность локации улучшится после завершения строительства трассы ТР-53, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью города. Первый этап строительства планируется завершить в 2024 году, а полностью трасса должна быть сдана в 2029-м. Помимо роста стоимости недвижимости по ходу строительства, ликвидность жилья в «Патриоте» вырастет после ввода новой дороги в эксплуатацию. Это означает, что покупать квартиру в комплексе на стадии котлована наиболее выгодно, уверены в «Группе компаний ПЗСП».

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Девелопер анонсирует строительство новой улично-дорожной сети в жилом районе. Помимо квартальных проездов, тротуаров, уличного освещения, здесь модернизируют выезды на улицы Кузнецкую и Гашкова. Через микрорайон предусмотрят проезд общественного транспорта, а рядом с «Патриотом» появятся новые автобусные остановки. Транспортная модель территории согласована с городскими властями. Компания планирует строительство улично-дорожной сети, в том числе с помощью федерального софинансирования по программе «Стимул». «Группа компаний ПЗСП» уже подала в органы власти предварительную заявку на участие в этой программе.

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Кроме того, в новом жилом районе «Патриот» обустроят большой парк с березовой рощей, который расположен прямо на территории. Рекреационная зона займет целый квартал площадью 1,1 га. В парке, благоустроенном в патриотической тематике, проложат прогулочные аллеи и зоны отдыха, эта территория будет доступна для всех горожан.

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Район «Патриот» станет комфортным и удобным для семейного проживания комплексом, где дома будут вписаны в существующий природный ландшафт. Новый жилой район «Патриот» совместит в себе и современные технологии жилищного строительства, новый подход к планировочным решениям и благоустройству территории, комфорт проживания в прямом смысле. Новые транспортные развязки преобразят район, сделают его более доступным, создадут и поддержат благоприятную среду для жизни.

Телефон: 207-11-02

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ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2»