Продажи растительного мяса в «Магните» за год выросли в 2,5 раза

«Магнит» увеличил продажи продуктов из растительного мяса по итогам I полугодия 2023 года в 2,5 раза в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «ЭФКО» Фото: пресс-служба компании «ЭФКО»

Спрос на полуфабрикаты из растительных заменителей мяса увеличился в три раза, по данным ритейлера.

«Растительное мясо набирает популярность на фоне расширения покупательского предложения, повышения знаний потребителей о такой продукции и растущего интереса у молодой аудитории»,— говорится в сообщении.

Продажи растительного мяса в магазинах торговой сети начались в 2021 году в тестовом режиме. Сегмент представлен брендами HI компании «ЭФКО» и «Немясо» компании «Котлетарь».

Продажи растительного молока увеличились на 30%, тофу — на 17%.

Анастасия Донскова

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