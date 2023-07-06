Скончался экс-судья Ленинского районного суда Тюмени

В Тюмени скончался судья Ленинского районного суда Евгений Чапаев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. 30 июня 2023 года господин Чапаев ушел в отставку.

По данным судебной системы, Евгений Чапаев имел стаж работы по юридической специальности 22 года. Судьей Ленинского районного суда Тюмени он проработал 15 лет.

Евгений Чапаев в 1994 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию аэрокосмического приборостроения по специальности «гироскопические приборы и системы ориентации, навигации и стабилизации», в 1998 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Полина Хабарова

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