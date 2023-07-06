Три депутата Белгородской облдумы досрочно сложили полномочия

Депутаты Белгородской областной думы Ольга Павлова, Валерий Сергачев и Елена Бондаренко покинули региональный парламент. Как рассказал на сегодняшнем заседании облдумы ее спикер Юрий Клепиков, ранее все они подали заявление о досрочном сложении полномочий.

До апреля прошлого года эти депутаты занимали в областном парламенте высокие посты: Ольга Павлова в течение двух лет была председателем облдумы, а Валерий Сергачев и Елена Бондаренко — ее первым и обычным заместителями соответственно. Со своих должностей они ушли на фоне скандала, последовавшего за выходом книги «Потрясение», написанной бывшим белгородским губернатором, а ныне сенатором Евгением Савченко. В своем творении экс-глава области рассказал об опыте спиритического общения с «Господом Земли Моностоном». После публикации книги его бывших соратников исключили из «Единой России».

По решению белгородского суда труд господина Савченко проверят на экстремизм. В нем упоминается книга «Евангелие от Елизаветы», изданная компанией господина Сергачева и распространявшаяся якобы при участии госпожи Павловой. По иску прокуратуры «Евангелие...» уже признано экстремистским материалом.

Сергей Толмачев, Воронеж